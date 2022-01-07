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«Барселона» хочет купить Дракслера

Дата публикации: 07-01-2022

Юлиан Дракслер попал в сферу интересов «Барселоны». Полузащитник может покинуть «ПСЖ» ближайшим летом. Информацией поделился ресурс «El Nacional».

Парижане не рассчитывают на игрока в долгосрочной перспективе и не будут удерживать его в команде. «Блаугранас» планируют серьезно усилиться после предварительной чистки состава, а Дракслер является одной из приоритетных трансферных целей испанского гранда.

Трансфер 28-летнего немца может обойтись «Барсе» в 15 млн евро.

Хавбек пополнил состав «Пари Сен-Жермен» в 2017 году, перебравшись из «Вольфсбурга». В нынешней кампании он выходил на поле в 14 поединках, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами.

Ориентировочная стоимость Дракслера – 20 000 000 евро.

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