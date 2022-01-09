В Испании утверждают, что Зидан согласовал контракт с «ПСЖ»
Дата публикации: 09-01-2022
Издание Sport.es утверждает, что «ПСЖ» удалось договориться с Зинедином Зиданом о сотрудничестве. Экс-наставник «Реала» примет команду по окончании сезона.
По данным источника, Маурусио Почеттино, в настоящее время возглавляющий парижан, не пользуется доверием у руководства команды.
Тренерская карьера Зидана связана исключительно с «Реалом». Вместе со «сливочными» 49-летний специалист дважды выигрывал Ла Лигу и трижды Лигу чемпионов. Под его руководством мадридцы выдали рекордную для клуба беспроигрышную серию – 40 встреч без поражений.
В сезоне 20/21 «Реал» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, проиграв «Челси», и стал вторым в испанском чемпионате. Летом Зидан решил покинуть занимаемый им пост. С этого момента он остается без работы.