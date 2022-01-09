«Милан» заинтересован в приобретении Байи

Дата публикации: 09-01-2022

Эрик Байи может сменить «Ман Юнайтед» на «Милан», о чем информирует «Sky Italia».



Итальянский гранд, ослабленные травмой Симона Кьера, ищет игрока на позицию центрального защитника. Боссы «россонери» уверены, что футболист «манкунианцев» сможет закрыть проблемную зону.



Оформить переход Байи «Милан» планирует во время зимнего трансферного окна. Представитель Серии А рассчитывает взять 27-летнего защитника в аренду на полсезона, прописав в соглашении возможность последующего выкупа его контракта.



Байи играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. Соглашение ивуарийца с англичанами истекает в июне 2024 года. В этом розыгрыше Премьер-лиги в активе центрбека всего 4 игры (без результативных действий).



Ориентировочная стоимость Байи – € 8 млн (по версии портала «Transfermarkt»).