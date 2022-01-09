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«Шахтер» может подписать защитника «Олимпиакоса» Рябчука

Дата публикации: 09-01-2022

«Шахтер» заинтересован в услугах Олега Рябчука, выступающего за «Олимпиакос» и сборную Молдавии. Информация об этом появилась на страницах греческого «Sportime».

«Горняки» наблюдают за игрой левого защитника и планируют оформить его трансфер по окончании сезона.

Рябчук прошел португальскую школу футбола. Состав «Олимпиакоса» молдавский игрок пополнил в январе 2021 года, подписав с клубом контракт, рассчитанный до лета 2025 года. За его переход греки заплатили «Пасуш Ферейра» 2 млн евро.

В сезоне 2021/22 23-летний защитник поучаствовал в 28 матчах. В них он отличился 1 раз и отдал 2 результативных паса.

Текущая трансферная стоимость Рябчука оценивается в 3 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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