«Шахтер» может подписать защитника «Олимпиакоса» Рябчука

Дата публикации: 09-01-2022

«Шахтер» заинтересован в услугах Олега Рябчука, выступающего за «Олимпиакос» и сборную Молдавии. Информация об этом появилась на страницах греческого «Sportime».



«Горняки» наблюдают за игрой левого защитника и планируют оформить его трансфер по окончании сезона.



Рябчук прошел португальскую школу футбола. Состав «Олимпиакоса» молдавский игрок пополнил в январе 2021 года, подписав с клубом контракт, рассчитанный до лета 2025 года. За его переход греки заплатили «Пасуш Ферейра» 2 млн евро.



В сезоне 2021/22 23-летний защитник поучаствовал в 28 матчах. В них он отличился 1 раз и отдал 2 результативных паса.



Текущая трансферная стоимость Рябчука оценивается в 3 млн евро (источник – «Transfermarkt»).