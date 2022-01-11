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Арустамян: ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» заинтересованы в подписании Уткина

Дата публикации: 11-01-2022

Даниил Уткин, в настоящее время находящийся в аренде в «Ахмате», может сменить клубную прописку. Хавбек попал в сферу интересов «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». Информацией в своем Youtube-канале поделился Нобель Арустамян.

Уткин воспитывался в структуре «Краснодара», который владеет правами на 22-летнего полузащитника. Срок действия его контракта с «быками» ограничен летом 2023 года.

Текущий сезон Даниил проводит в «Ахмате». Грозненский клуб арендовал футболиста на 1 год. По условиям соглашения выкупить его контракт «зелено-белые» не могут.

Для «Ахмата» Уткин является одним из ключевых футболистов. В его активе 18 поединков, в которых он отметился 7 голами и 1 ассистом.

Сайт Transfermarkt.de оценивает хавбека в 3 млн евро.

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