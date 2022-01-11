«Вест Хэм» заинтересован в Диалло

Дата публикации: 11-01-2022

«Вест Хэм Юнайтед» нацелился на защитника «Пари Сен Жермен».



Дэвид Мойес, возглавляющий лондонскую команду, ищет усиление в линию обороны. Среди потенциальных кандидатов значится и Абду Диалло. Оформить сделку по аренде игрока парижан «молотобойцы» намерены до закрытия зимнего трансферного окна.



Диалло является воспитанником французской школы футбола. Его дебют на взрослом уровне состоялся в 2014 году в составе «Монако». «ПСЖ» выкупил права на крайнего защитника у «Боруссии» (Дортмунд) в 2019 году. Трансфер обошелся клубу в 32 млн евро.



В текущем сезоне Диалло провел 13 поединков и отметился 1 результативным пасом. Его соглашение с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Стоимость 25-летнего сенегальца равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).



Источник – «RMC Sport».