«Брайтон» назначил ценник на Биссума

Дата публикации: 11-01-2022

«Брайтон» обозначил сумму, за которую он точно расстанется со своим хавбеком Ивом Бисума в текущее трансферное окно.



Так, по данным авторитетного издания «Marca», 25-летний малиец покинет «чаек» в этом месяце только в том случае, если заинтересованный в его услугах клуб будет готов раскошелиться на 50 000 000 фунтов.



Напомним, 9 января телеканал «Sky Sports» поведал, что на Ива претендуют «Реал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Арсенал», а также оба манчестерских гранда – «Юнайтед» и «Сити».



Биссума перебрался в «Брайтон» из «Лилля» в 2018 году. Сумма сделки составила почти 17 млн евро. Действующий контракт полузащитника с англичанами в силе до 30.06.2023.



В 14 матчах Премьер-лиги малийский игрок отметился 1 результативным пасом.