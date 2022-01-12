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«Вест Хэм» проявляет интерес к Головину

Дата публикации: 12-01-2022

По информации «РБ Спорт», карьера Александра Головина может продолжиться в «Вест Хэме». Лондонцам интересен вариант с подписанием хавбека «Монако».

Пока переговоры по сделке еще не начались. Английская команда собирает данные о возможности перехода и готовности россиянина сменить клуб.

Ранее в «Чемпионате» появилась информация об интересе к Головину со стороны «Эвертона».

Полузащитник сборной России перебрался в «Монако» в 2018 году. В сезоне 2021/2022 на его счету 23 поединка в составе «монегасков», в которых он отличился 3 раза и отдал 5 результативных пасов. Трудовые отношения 25-летнего футболиста с клубом заканчиваются в 2024 году.

Рыночная стоимость Александра составляет 25 млн евро.

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