Свернуть список

«Атлетико» хочет продать Феликса в «Ман Сити», чтобы купить форварда «Бенфики»

Дата публикации: 12-01-2022

По информации «O Jogo», центрфорварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса ждет повышение. Серьезный интерес к 22-летнему уругвайцу исходит от мадридского «Атлетико», который рассчитывает оформить трансфер игрока следующим летом. Ради осуществления задуманного «матрасники» готовы расстаться с Жоау Феликсом. Ранее сообщалось, что за футболистом сборной Португалии следит «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Нуньес оказался в «Бенфике» в 2020 году. За его переход из «Альмерии» боссы лиссабонского клуба заплатили 24 000 000 евро.

В текущем розыгрыше португальской Примейры он выходил на поле 14 раз (13 голов и 2 результативных паса).

Трудовой договор Дарвина с клубом истекает в середине 2025 года. Портал «Transfermarkt» оценивает уругвайца в 32 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close