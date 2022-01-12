«Атлетико» хочет продать Феликса в «Ман Сити», чтобы купить форварда «Бенфики»

Дата публикации: 12-01-2022

По информации «O Jogo», центрфорварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса ждет повышение. Серьезный интерес к 22-летнему уругвайцу исходит от мадридского «Атлетико», который рассчитывает оформить трансфер игрока следующим летом. Ради осуществления задуманного «матрасники» готовы расстаться с Жоау Феликсом. Ранее сообщалось, что за футболистом сборной Португалии следит «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.



Нуньес оказался в «Бенфике» в 2020 году. За его переход из «Альмерии» боссы лиссабонского клуба заплатили 24 000 000 евро.



В текущем розыгрыше португальской Примейры он выходил на поле 14 раз (13 голов и 2 результативных паса).



Трудовой договор Дарвина с клубом истекает в середине 2025 года. Портал «Transfermarkt» оценивает уругвайца в 32 млн евро.