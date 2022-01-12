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«Челси» предложил «Лиону» 4 млн евро за досрочное возвращение Эмерсона из аренды

Дата публикации: 12-01-2022

«Челси» намерен прекратить аренду Эмерсона до завершения срока, установленного в соглашении с «Лионом». Об этом посредством «Twitter» сообщил Фабрицио Романо.

Журналист написал, что «аристократы» готовы заплатить французской команде порядка 4 млн евро за досрочное возвращение защитника. Ответа от «Лиона» лондонцы пока не получили, а переговоры идут весьма напряженно. Ранее французы дважды отклоняли предложение английской команды.

«Челси» в экстренном порядке ищет альтернативу Бену Чилуэллу, который в этом сезоне уже не появится на поле из-за травмы. Эмерсон вполне может заменить его. С начала сезона фулбек провел за «Лион» 20 игр, отметившись 1 голом и 1 ассистом. По условиям соглашения он должен вернуться из аренды летом.

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