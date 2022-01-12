Иско отказался уходить из «Реала» в январе

Дата публикации: 12-01-2022

Иско не будет менять клуб в зимнее трансферное окно.



По данным «Marca», в услугах полузащитника «Реала» были заинтересованы несколько команд, включая клубы, представляющие Ла Лигу. Однако хавбек предпочел остаться в Мадриде, решив не покидать команду до истечения контракта. Продлевать сотрудничество с Иско «сливочные» не планируют, потому по окончании сезона он получит статус свободного агента.



Ранее СМИ писали, что футболист попал в сферу интересов «Фиорентины». Позднее представители итальянской команды опровергли эти сведения.



Цвета «Реала» Иско защищает на протяжении 8 лет. В сезоне 2021/2022 в активе испанца всего 10 игр (1 гол). Ценник на него равняется € 9 млн (Transfermarkt.de).