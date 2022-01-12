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Де Дзерби забирает в «Шахтер» еще одного футболиста из «Аякса»

Дата публикации: 12-01-2022

Карьера бразильца Давида Нереса продолжится в одном из ведущих клубов украинской Премьер-лиги. Речь идет о «Шахтере». Такой информацией на своей странице в «Twitter» поделился Фабрицио Романо.

Как утверждает инсайдер, о подписании Нереса может быть объявлено в ближайшее часы. Вингер уже согласовал условия личного контракта с «горняками», который будет действовать до 30 июня 2026 года. В данный момент представители клубов обговаривают последние детали трансфера. Сумма сделки составит 18 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщили, что «Аякс» заработает на продаже Нереса 17 млн евро + 15% от суммы будущего трансфера игрока в другой клуб.

В этом сезоне 24-летний Давид сыграл в 15 поединках чемпионата Нидерландов. В них он стал автором 3 голов и 2 ассистов.

Напомним, летом 2021 года из Амстердама в Донецк перебрался нападающий Лассина Траоре.

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