Де Дзерби забирает в «Шахтер» еще одного футболиста из «Аякса»

Дата публикации: 12-01-2022

Карьера бразильца Давида Нереса продолжится в одном из ведущих клубов украинской Премьер-лиги. Речь идет о «Шахтере». Такой информацией на своей странице в «Twitter» поделился Фабрицио Романо.



Как утверждает инсайдер, о подписании Нереса может быть объявлено в ближайшее часы. Вингер уже согласовал условия личного контракта с «горняками», который будет действовать до 30 июня 2026 года. В данный момент представители клубов обговаривают последние детали трансфера. Сумма сделки составит 18 миллионов евро.



Ранее СМИ сообщили, что «Аякс» заработает на продаже Нереса 17 млн евро + 15% от суммы будущего трансфера игрока в другой клуб.



В этом сезоне 24-летний Давид сыграл в 15 поединках чемпионата Нидерландов. В них он стал автором 3 голов и 2 ассистов.



Напомним, летом 2021 года из Амстердама в Донецк перебрался нападающий Лассина Траоре.