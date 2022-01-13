«Динамо» объявило о возвращении Смолова

Дата публикации: 13-01-2022

Федор Смолов вернулся в «Динамо». «Бело-голубые» посвятили этому событию красочный ролик, который был опубликован в клубном «Твиттере».



Форвард поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 1,5 года. Соглашение предполагает возможность пролонгации сотрудничества на 1 год. В «Динамо» Смолову досталась майка с 40-м номером.



О сумме, которую «бело-голубые» заплатили за 31-летнего игрока, не сообщается. Transfermarkt.de оценивает россиянина в 7 млн евро.



«Динамо» является первым клубом Смолова на взрослом уровне. За московскую команду нападающий выступал в 2007-2015 годах (4 забитых мяча и 3 ассиста в 77 матчах).



В нынешнем сезоне в активе Смолова 22 игры за «Локомотив» (7 голов).