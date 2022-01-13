«Арсенал» рассматривает двух игроков для усиления полузащиты

Дата публикации: 13-01-2022

Лондонский «Арсенал» в январе собирается подписать центрального хавбека, о чем передает известный журналист Фабрицио Романо.



По данным инсайдера, приоритетным вариантом для «канониров» считается трансфер Артура Мело из «Ювентуса». В 25-летнем футболисте заинтересован лично наставник клуба Микель Артета.



Помимо Атура на прицеле у англичан находится еще один бразилец – Бруну Гимараеш, который защищает цвета «Лиона». Однако, осуществить его переход зимой будет крайне непросто.



Ранее сообщалось, что тренер «Юве» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на игрока, из-за чего тот может сменить команду.



«Transfermarkt» оценивает Артура в 25 000 000 евро. Ориентировочная стоимость Гимараеша – € 30 млн.