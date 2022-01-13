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«Наполи» хочет арендовать Оливеру

Дата публикации: 13-01-2022

Левый защитник «Хетафе» Матиас Оливера может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает о том, что уругвайский футболист удостоился внимания со стороны «Наполи». Клуб из Серии А хочет арендовать игрока до конца сезона 2021/2022. Переговоры между сторонами уже стартовали.

Оливера выступает за «Хетафе» с 2017 года. Его соглашение с «синими» рассчитано до июня 2025 года.

В нынешней кампании 24-летний Матиас поучаствовал в 17 поединках Примеры (1 гол).

«Наполи» после 21-го матча имеет в своем активе 43 очка и располагается на 3-й позиции в турнирной таблице итальянского первенства. В следующем туре подопечные Спаллетти сыграют в гостях с «Болоньей».

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