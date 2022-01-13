ЦСКА близок к аренде Языджи с правом выкупа за 12 млн евро

Дата публикации: 13-01-2022

ЦСКА может усилиться Юсуфом Языджи.



По информации ресурса «La Voix des Sports», «армейцы» близки к достижению договоренности с «Лиллем». Сделка может быть оформлена в течение этой недели. Речь идет об аренде 24-летнего хавбека с опцией выкупа за 12 млн евро.



Сам Языджи готов к новым вызовам и хочет чаще появляться на поле. В текущем сезоне турецкий футболист имеет в своем активе 22 встречи за «Лилль» (1 забитый мяч, 1 голевой пас).



Во французскую Лигу 1 полузащитник перебрался из турецкой Суперлиги, где выступал за «Трабзонспор», воспитанником которого он является. За его переход «доги» выложили 16,5 млн евро без учета дополнительных бонусов.



Рыночная стоимость игрока сборной Турции равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).