Кухта стал игроком «Локомотива»
«Локомотив» усилился Яном Кухтой, ранее выступавшим в составе «Славии». О подписании 25-летнего центрфорварда объявила пресс-служба московской команды.
Соглашение чешского игрока с «железнодорожниками» рассчитано на 4,5 года. В «Локомотиве» Кухта получил 9-й номер. К новой команде он должен присоединиться в скором времени после прохождения медосмотра.
По данным «Transfermarkt», сумма сделки – 5 млн евро, которые руководство «Локо» будет выплачивать в течение четырех лет.
Кухта обучался футболу в академии «Славии». Нападающий успел поколесить по арендам, после чего в 2020 году заключил полноценный контракт с клубом «Слован Либерец». Однако вскоре «Славия» вернула своего воспитанника.
В сезоне 21/22 на счету Кухты 26 игр за чешскую команду (12 голов, 8 ассистов).
Добавим, что в октябре 2021 года бомбардир дебютировал в составе своей национальной сборной.