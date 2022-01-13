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Кухта стал игроком «Локомотива»

Дата публикации: 13-01-2022

«Локомотив» усилился Яном Кухтой, ранее выступавшим в составе «Славии». О подписании 25-летнего центрфорварда объявила пресс-служба московской команды.

Соглашение чешского игрока с «железнодорожниками» рассчитано на 4,5 года. В «Локомотиве» Кухта получил 9-й номер. К новой команде он должен присоединиться в скором времени после прохождения медосмотра.

По данным «Transfermarkt», сумма сделки – 5 млн евро, которые руководство «Локо» будет выплачивать в течение четырех лет.

Кухта обучался футболу в академии «Славии». Нападающий успел поколесить по арендам, после чего в 2020 году заключил полноценный контракт с клубом «Слован Либерец». Однако вскоре «Славия» вернула своего воспитанника.

В сезоне 21/22 на счету Кухты 26 игр за чешскую команду (12 голов, 8 ассистов).

Добавим, что в октябре 2021 года бомбардир дебютировал в составе своей национальной сборной.

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