«МЮ» активирует опцию о продлении контракта с Рашфордом

Дата публикации: 13-01-2022

По информации «ESPN», «Ман Юнайтед» намерен сохранить в своем составе Маркуса Рашфорда.



Решить вопрос по продлению соглашения с нападающим «манкунианцы» намерены в летнее межсезонье. По действующему контракту Маркус связан трудовыми отношениями с клубом до лета 2023 года. Однако в соглашении прописано условие, позволяющее продлить его на 1 сезон, и «Манчестер Юнайтед» намерен воспользоваться этим.



«Красных дьяволов» не устраивает игровая форма, в которой пребывает Рашфорд, но на пролонгации контракта данное обстоятельство не скажется. В клубе готовы ждать, когда форвард наберет кондиции после операции, которую он перенес в конце лета.



В сезоне 21/22 Рашфорд был задействован в 15 встречах (3 гола, 1 результативная передача).