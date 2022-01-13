Мировое признание: 1xBet получил 10 номинаций премии International Gaming Awards
Букмекерская компания 1xBet номинирована на победу сразу в 10 категориях престижной премии International Gaming Awards-2022. Это очередное большое признание передовых позиций бренда в мире гэмблинга.
Учредители премии, проводимой с 2008 года, не впервые включают 1xBet в список лучших из лучших. Но В этом году букмекер установил для себя новую планку, будучи номинированным на рекордные для себя 10 номинаций.
В этот раз 1xBet будет претендовать на победу в таких номинациях:
- Лучшее лайв-казино
- Лучший оператор ставок на спорт
- Лучшая уникальная игровая компания года
- Лучшая платформа года для ставок на спорт
- Лучший оператор года в сфере онлайн-игр
- Лучший оператор онлайн-казино
- Лучший мобильный оператор
- Лучший инноватор года среди операторов
- Лучший мобильный спортивный продукт
- Лучший клиентский сервис.
“Число номинаций, на победу в которых претендует 1xBet, в очередной раз демонстрирует очень высокий уровень сервиса и услуг, предоставляемых нашим брендом, в самых разных направлениях гэмблинга: от клиентского сервиса до инноваторства.
Мы стремимся быть лучшими во всех направлениях, предоставляя клиентам лучшие решения на рынке”, — отметили в 1xBet.
В компании пообещали не только сохранить стабильно высокий уровень, но и превзойти его, добившись не меньших успехов по итогам следующего года.
Вручение наград состоится 11 апреля 2022 года в Лондоне. На гала-церемонии International Gaming Awards-2022 будут присутствовать представители ведущих мировых компании индустрии, а победителей в более 30 категориях определит уважаемое и профессиональное жюри.
Об 1xBet
1xBet — международная букмекерская компания, основанная в 2007 году. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.
В портфеле партнерств бренда — ФК “Барселона”, ФК “Лион”, итальянская Серия А, КАФ и другие известные спортивные клубы и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и лауреатом престижных премий, среди которых — награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.