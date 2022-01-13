Мировое признание: 1xBet получил 10 номинаций премии International Gaming Awards

Дата публикации: 13-01-2022

Букмекерская компания 1xBet номинирована на победу сразу в 10 категориях престижной премии International Gaming Awards-2022. Это очередное большое признание передовых позиций бренда в мире гэмблинга.

Учредители премии, проводимой с 2008 года, не впервые включают 1xBet в список лучших из лучших. Но В этом году букмекер установил для себя новую планку, будучи номинированным на рекордные для себя 10 номинаций.

В этот раз 1xBet будет претендовать на победу в таких номинациях:

Лучшее лайв-казино

Лучший оператор ставок на спорт

Лучшая уникальная игровая компания года

Лучшая платформа года для ставок на спорт

Лучший оператор года в сфере онлайн-игр

Лучший оператор онлайн-казино

Лучший мобильный оператор

Лучший инноватор года среди операторов

Лучший мобильный спортивный продукт

Лучший клиентский сервис.

“Число номинаций, на победу в которых претендует 1xBet, в очередной раз демонстрирует очень высокий уровень сервиса и услуг, предоставляемых нашим брендом, в самых разных направлениях гэмблинга: от клиентского сервиса до инноваторства.

Мы стремимся быть лучшими во всех направлениях, предоставляя клиентам лучшие решения на рынке”, — отметили в 1xBet.

В компании пообещали не только сохранить стабильно высокий уровень, но и превзойти его, добившись не меньших успехов по итогам следующего года.

Вручение наград состоится 11 апреля 2022 года в Лондоне. На гала-церемонии International Gaming Awards-2022 будут присутствовать представители ведущих мировых компании индустрии, а победителей в более 30 категориях определит уважаемое и профессиональное жюри.

Об 1xBet

1xBet — международная букмекерская компания, основанная в 2007 году. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.

В портфеле партнерств бренда — ФК “Барселона”, ФК “Лион”, итальянская Серия А, КАФ и другие известные спортивные клубы и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и лауреатом престижных премий, среди которых — награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.