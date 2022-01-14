Рюдигер намерен остаться в «Челси»

Дата публикации: 14-01-2022

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер передумал покидать лондонскую команду. Об этом в своем «Твиттере» написал журналист «Bild» Кристиан Фальк.



По данным источника, 28-летний футболист, чей контракт с «синими» истекает этим летом, уведомил клуб о готовности возобновить переговоры относительного нового соглашения.



Ранее сообщалось, что финансовые запросы немца оказались неподъемными для руководства «Челси», из-за чего он может покинуть «Стемфорд Бридж» свободным агентом и присоединиться к «Реалу» или «ПСЖ».



Напомним, англичане приобрели Рюдигера у «Ромы» в 2017 году за 35 000 000 евро. С тех пор игрок обороны сыграл в футболке «Челси» 177 матчей, в которых стал автором 10 голов и 7 ассистов.



В нынешней кампании на его счету 20 поединков в АПЛ (2 забитых мяча, 2 результативных паса).