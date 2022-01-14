Источник: Лисакович продолжит карьеру в «Рубине»
Дата публикации: 14-01-2022
Столичный «Локомотив» готовится к расставанию с еще одним футболистом.
По данным «РБ-Спорт», центрфорвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сменит клубную прописку в это трансферное окно. Новым местом работы 23-летнего белоруса станет «Рубин». Казанский клуб хочет усилить атаку перед возобновлением Премьер-лиги.
За игрока «Локомотив» получит 1 500 000 евро.
Ранее в прессе сообщалось о том, что Лисаковичем интересуются «Крылья Советов».
Нападающий перебрался в Москву в августе 2020 года. С тех пор он выходил на поле 53 раза, отметившись 5 голами и 7 ассистами.
За сборную своей родной страны Виталий провел 20 поединков и забил 5 мячей.