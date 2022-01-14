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Источник: Лисакович продолжит карьеру в «Рубине»

Дата публикации: 14-01-2022

Столичный «Локомотив» готовится к расставанию с еще одним футболистом.

По данным «РБ-Спорт», центрфорвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сменит клубную прописку в это трансферное окно. Новым местом работы 23-летнего белоруса станет «Рубин». Казанский клуб хочет усилить атаку перед возобновлением Премьер-лиги.

За игрока «Локомотив» получит 1 500 000 евро.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Лисаковичем интересуются «Крылья Советов».

Нападающий перебрался в Москву в августе 2020 года. С тех пор он выходил на поле 53 раза, отметившись 5 голами и 7 ассистами.

За сборную своей родной страны Виталий провел 20 поединков и забил 5 мячей.

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