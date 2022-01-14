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Даниэль Фарке возглавил «Краснодар»

Дата публикации: 14-01-2022

Футбольная общественность узнала имя нового наставника «Краснодара». Им стал Даниэль Фарке. О назначении немца объявила пресс-служба «быков».

Известно, что бывший тренер «Норвича» подписал с российской командой соглашение, рассчитанное на 2,5 года.

С его приходом тренерский штаб «Краснодара» пополнится Крисом Домогаллой и Кристофером Джоном. Эдмунд Риемер будет выполнять функции ассистента главного тренера.

До ноября 2021 года Фарке руководил «Норвичем». Он принял команду в 2017 году. Вместе с клубом 45-летний специалист два раза выходил в АПЛ из Чемпионшипа.

«Краснодар» остался без тренера после того, как руководство клуба уволило Виктора Гончаренко. Об отставке белорусского специалиста стало известно 5-го января. У руля «черно-зеленых» он находился с апреля 2021 года.

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