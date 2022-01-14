«Дженоа» планирует уволить Шевченко после кубкового матча с «Миланом»

Дата публикации: 14-01-2022

Украинский специалист Андрей Шевченко, работающий в «Дженоа» всего третий месяц, скорее всего, лишится занимаемого им поста уже после поединка с «Миланом» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.



Как утверждает «Tuttomercatoweb», генуэзцы ведут переговоры с преемниками Шевченко, коими являются Бруно Лаббадиа и Руди Гарсия.



По условиям контракта за досрочное увольнение 45-летнему коучу и его помощникам полагается денежная компенсация в размере 20 млн евро. Однако «Дженоа» надеется договориться с украинцем об уменьшении неустойки.



Под руководством Шевченко «красно-синие» не одержали ни одной победы в 9 матчах Серии А. На данный момент команда с 12 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.