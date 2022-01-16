Мбаппе может подписать краткосрочный контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 16-01-2022

По данным ресурса «The Telegraph», «ПСЖ» и Килиан Мбаппе могут заключить новое краткосрочное соглашение. Источник утверждает, что нападающий готов продолжить сотрудничество с клубом.



Ранее сообщалось, что парижане предложили Мбаппе 2-летний контракт на весьма привлекательных условиях. Сам футболист и его представители сообщили руководству «красно-синих», что до конца сезона он не будет принимать решение о своем будущем, поскольку хочет сосредоточиться на игре.



Примечательно, что в «Реале», считающимся основным претендентом на француза, не сомневаются в подписании соглашения с форвардом.



За «Пари Сен-Жкрмен» Мбаппе выступает с 2017 года. Его контракт истекает ближайшим летом. С начала сезона на счету бомбардира 18 голов и 15 ассистов в 26 играх за парижан.