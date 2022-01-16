«Арсенал» предложил 70 млн евро за Влаховича. «Фиорентина» готова продать игрока

Дата публикации: 16-01-2022

«Арсенал» не оставляет попыток заполучить Душана Влаховича.



«La Repubblica» пишет, что «пушкари» предложили «Фиорентине» 70 млн евро в качестве компенсации за форварда. «Фиалки» согласны продать нападающего, но Влахович не хочет переходить в «Арсенал».



Состав «Фиорентины» сербский футболист пополнил 3,5 года назад. За его трансфер итальянцы заплатили «Партизану» 1,95 млн евро.



В текущем сезоне Влахович выглядит великолепно. В 23 встречах за флорентийцев он отличился 19 раз и отдал 3 результативные передачи. Срок действия его соглашения с клубом ограничен июнем 2023 года.



Ценник на 21-летнего центрфорварда равняется 70 000 000 евро (по оценке «Transfermarkt»).



С 2020 года Влахович вызывается в национальную сборную Сербии.