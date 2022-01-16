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«Ньюкасл» согласовал контракт с защитником сборной Германии

Дата публикации: 16-01-2022

Карьера Робина Госенса может продолжиться в АПЛ. Информацией поделилось издание «Sky Sport Italia».

Источник сообщил, что в услугах защитника «Аталанты» заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» уже согласовали с Госенсом контракт, рассчитанный на 3,5 года. В Англии зарплата немецкого футболиста увеличится почти в 3 раза (до 3,5 млн евро за сезон).

В настоящее время 27-летний Робин продолжает восстанавливаться от повреждения. Предложение по игроку «Ньюкасл» намерен сделать сразу после прохождения им медосмотра.

Свою футбольную карьеру Госенс начинал в «Витессе». «Аталанта» подписала его в 2017 году. В сезоне 21/22 на счету немца 8 матчей за клуб из Бергамо (2 гола, 1 результативный пас).

Стоимость игрока обороны составляет 35 млн евро (Transfermarkt.de).

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