Коноплянка покинет «Шахтер». Игрок ищет себе новый клуб

Дата публикации: 16-01-2022

Евгений Коноплянка прекратит сотрудничество с «Шахтером». Карьера хавбека продолжится в другом клубе. Информацией поделился ресурс ua.tribuna.com.



Ранее сообщалось, что украинец не поехал вместе с «горняками» на сборы, проходящие в Турции, так занят поисками новой команды.



В донецкий клуб Коноплянка перебрался в 2019 году. До этого он выступал за «Шальке». В сезоне 2021/2022 Евгений провел за «горняков» лишь 2 игры (без результативных действий). С 17-го августа прошлого года футболист на поле не появлялся.



Соглашение Коноплянки с донецкой командой рассчитано до конца сезона.



«Transfermarkt» оценивает 32-летнего полузащитника в 1,5 млн евро.