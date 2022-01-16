Свернуть список

Дембеле не будет продлевать контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 16-01-2022

Усман Дембеле покинет «Барселону».

Как сообщает Жерар Морено, хавбек попросил у руководства «сине-гранатовых» новый контракт на улучшенных условиях, но получил отказ. Француз рассчитывал заработать 200 млн евро (включая налоги) за 5 лет сотрудничества в рамках нового соглашения. Кроме того, он потребовал € 20 млн в качестве «подъемных», которые должны были достаться ему и его агенту.

Источник отмечает, что Дембеле считает себя высококлассным футболистом и хочет иметь соответствующую оплату труда. В «Барселоне» на его условия не согласны. После срыва переговоров Хави, возглавляющий каталонцев, решил не привлекать француза к работе с основным составом.

В сезоне 21/22 в активе Дембеле 11 игр за «сине-гранатовых» (1 гол, 2 ассиста).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close