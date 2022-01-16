Дембеле не будет продлевать контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 16-01-2022

Усман Дембеле покинет «Барселону».



Как сообщает Жерар Морено, хавбек попросил у руководства «сине-гранатовых» новый контракт на улучшенных условиях, но получил отказ. Француз рассчитывал заработать 200 млн евро (включая налоги) за 5 лет сотрудничества в рамках нового соглашения. Кроме того, он потребовал € 20 млн в качестве «подъемных», которые должны были достаться ему и его агенту.



Источник отмечает, что Дембеле считает себя высококлассным футболистом и хочет иметь соответствующую оплату труда. В «Барселоне» на его условия не согласны. После срыва переговоров Хави, возглавляющий каталонцев, решил не привлекать француза к работе с основным составом.



В сезоне 21/22 в активе Дембеле 11 игр за «сине-гранатовых» (1 гол, 2 ассиста).