«МЮ» просит 18 млн евро за Джонса, сыгравшего 2 матча за 2 года

Дата публикации: 18-01-2022

«Бернли» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах Фила Джонса, правами на которого владеет «Ман Юнайтед». Подробности возможного трансфера опубликовал ресурс «Daily Star».



Источник отметил, что тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на 29-летнего защитника, который за последние 2 года появился на поле всего 2 раза. Однако в качестве компенсации за Джонса клуб рассчитывает получить 18 000 000 евро. Отпускать игрока за меньшую сумму «Юнайтед» не согласен, несмотря на его трудности со здоровьем.



Соглашение Джонса с «манкунианцами» истекает летом 2023 года. Свой первый матч после длительной паузы, вызванной травмой колена, он провел в начале января против «Вулверхэмптона».



Сайт Transfermarkt.de оценивает защитника в 4 млн евро.