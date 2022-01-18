Клуб РПЛ интересуется полузащитником «Спарты» Крейчи

Дата публикации: 18-01-2022

ЦСКА продолжает вести работу по укреплению состава. Вслед за подписанием 24-летнего правого вингера Хесуса Медины, московский клуб решил заполучить игрока на позицию опорного полузащитника, о чем передает «Transfermarkt».



Сообщается, что на радар «армейцев» попал Ладислав Крейчи из пражской «Спарты». ЦСКА начал рассматривать кандидатуру 22-летнего чешского футболиста после того, как не сумел договориться о переходе Отавио, защищающего цвета «Бордо».



Крейчи – воспитанник «Слован Рошице» и «Збро́ёвка». Летом 2019 года он пополнил ряды своей нынешней команды. Контракт хавбека со «Спартой» в силе до 30 июня 2025 года.



По ходу сезона 2021/22 Ладислав поучаствовал в 14 матчах во всех соревнованиях, забив 2 гола и отдав 1 результативный пас.



Рыночная стоимость футболиста, имеющего опыт выступлений в составе молодежной сборной Чехии (12 встреч / 5 забитых мячей), составляет 4 800 000 евро.