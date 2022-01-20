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«Барселона» нацелилась на форварда «Эльче» Бойе

Дата публикации: 20-01-2022

Карьера Лукаса Бойе может продолжиться в «Барселоне».

Хави, возглавляющий каталонцев, не рассчитывает на Люка де Йонга в долгосрочной перспективе. На его место «сине-гранатовые» намерены приобрести 25-летнего нападающего «Эльче». Отступные за аргентинца равняются 25 млн евро.

Бойе является воспитанником академии «Ривер Плейт». Его европейская карьера началась в «Торино». В «Эльче» форвард перебрался минувшим летом после 1 года аренды в испанском клубе. В сезоне 2021/2022 на счету футболиста 6 забитых мячей и 1 голевой пас в 16 поединках за «бело-зеленых». Его соглашение с клубом истекает летом 2024 года.

Стоимость Бойе – 5 000 000 евро ( согласно оценке «Transfermarkt»).

Источник – издание «AS».

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