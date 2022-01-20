«Милан» намерен выкупить форварда Пеллегри

Дата публикации: 20-01-2022

Ресурс «Сalcio In Pillole», указывая в качестве источника информации Николо Скиру, пишет, что Пьетро Пеллегри в скором времени может оказаться в «Торино». За туринскую команду центрфорвард будет выступать на правах аренды.



Пеллегри является игроком «Монако». В сезоне 2021/2022 он защищает цвета «Милана» в рамках арендного соглашения.



Источник утверждает, что «россонери» собираются выкупить права на футболиста. При этом оставлять 20-летнего бомбардира в своем составе «Милан» не намерен, поскольку ему тяжело конкурировать с Жиру и Ибрагимовичем. Руководство клуба хочет договориться с «Торино» об аренде Пеллегри.



В нынешней кампании на счету итальянского исполнителя всего 6 игр за миланцев (без результативных действий).