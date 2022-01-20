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Языджи стал футболистом ЦСКА

Дата публикации: 20-01-2022

Юсуф Языджи, ранее защищавший цвета «Лилля», продолжит выступление в ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе «армейцев». До лета хавбек будет находиться в московской команде на правах аренды. При этом в контракте присутствует опция, позволяющая выкупить права на 24-летнего турка.

Пресс-служба «армейцев» сообщила: «Медосмотр Языджи завершился успешно. Вскоре игрок присоединится к ЦСКА в Кампоаморе».

За «Лилль» Юсуф выступал с августа 2019 года. Его трансфер обошелся клубу в 17,5 млн евро без учета бонусов. В сезоне 21/22 на его счету 22 встречи за французскую команду (1 гол, 1 результативный пас).

Рыночная стоимость турецкого хавбека равняется 15 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

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