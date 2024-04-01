«Ювентус» может уволить Аллегри

Дата публикации: 01-04-2024

«Ювентус» крайне нестабильно проводит вторую половину сезона. Еще недавно туринцы были основными конкурентами «Интера» в борьбе за чемпионство, а теперь рискуют откатиться на 4-е место.



В субботу подопечные Массимилиано Аллегри уступили «Лацио» (0:1) и отстают от «Милана», идущего вторым, уже на 6 очков. «Болонья», преследующая «бьянконери», находится в 2 очках от них за 8 туров до финиша чемпионата.



На фоне неудачных результатов в «Ювентусе» может состояться тренерская отставка. Руди Галетти сообщает, что с Аллегри могут попрощаться до завершения сезона. Решение по его будущему еще не принято. Руководство туринцев размышляет, как быть в краткосрочной перспективе. В клубе оценивают сложившуюся ситуацию.