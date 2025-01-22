Фейеноорд – Бавария. Прогноз на матч Лиги чемпионов 22 января

Дата публикации: 22-01-2025

22 января на стадионе «Де Кейп» состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» примет мюнхенскую «Баварию». Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Фейеноорд

В прошлом сезоне «Фейеноорд» не сумел защитить титул чемпиона Нидерландов, уступив ПСВ. После этого Арне Слот покинул команду и перебрался в Ливерпуль, а его место занял Брайан Приске, который ранее возглавлял чешскую «Спарту». Под его руководством «Фейеноорд» выиграл Суперкубок, однако в Эредивизи команда пока не показывает стабильных результатов и уступает как ПСВ и «Аяксу», так и «Утрехту». В Лиге чемпионов голландцы продемонстрировали характер, сумев отыграться с 0:3 в матче с «Манчестер Сити» и одержав выездные победы над «Жироной» и «Бенфикой». Однако на своем поле они потерпели поражения от «Байера» и «Ред Булл Зальцбург», пропустив по 3-4 мяча. Победа в 6-м туре над пражской «Спартой» практически гарантировала выход в плей-офф.

Бавария

Прошлый сезон для «Баварии» оказался провальным, так как команда не выиграла ни одного трофея. С приходом нового тренера, Венсана Компани, клуб также вылетел из Кубка Германии, проиграв дома «Байеру». В Бундеслиге «Бавария» конкурирует с тем же «Байером» за лидерство, но пока опережает их. В Лиге чемпионов у команды были проблемы с более опытными соперниками. Сначала они проиграли «Астон Вилле» (1:0), а затем, в матче с «Барселоной», потерпели разгром (1:4). Тем не менее, в группе команда начала очень мощно, разгромив «Динамо» Загреб (9:2), а затем одержав три победы подряд — над «Бенфикой», ПСЖ и «Шахтером» (в последнем матче, несмотря на пропущенный гол, «Бавария» забила 5).

Статистика личных встреч

Команды встречались в 2001 году. В первом матче в Нидерландах была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной игре в Германии «Бавария» одержала победу со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом, ожидая её победу и зрелищный футбол. Мы поддерживаем это мнение, поставив на тотал больше 3,0 (коэффициент — 1,63).