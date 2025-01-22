Спарта Прага – Интер. Прогнозс на матч Лиги чемпионов 22 января

Дата публикации: 22-01-2025

22 января на стадионе «epet Арена» состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спарта Прага» примет миланский «Интер». Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Спарта Прага

После продолжительного спада «Спарта» смогла вернуть себе чемпионский титул в Чехии в 2023 году, а затем защитила его и в следующем сезоне, опередив «Славию». Однако после того, как тренер Брайан Приске ушел в «Фейеноорд», его преемник и бывший ассистент, Фрис, не смог поддержать тот же уровень успеха. На зимнюю паузу «Спарта» ушла с третьей позиции, отстав на 13 очков от лидеров. Однако в Лиге чемпионов команда продемонстрировала хороший результат, преодолев квалификацию, обыграв «Шемрок Роверс», ФКСБ и «Мальме». В групповом этапе чехи начали с победы над «Ред Булл Зальцбург» и ничьей с «Штутгартом», но затем последовали поражения, включая разгромы от «Манчестер Сити» (0:5), «Атлетико» (0:6) и «Фейеноорда» (2:4). У «Спарты» ещё есть шанс на выход в плей-офф, но для этого им необходимо победить «Интер».

Интер

«Интер» в прошлом сезоне без проблем выиграл скудетто. Однако в текущем сезоне внутренние дела идут не так гладко: команда потеряла очки в Серии А, а в Суперкубке Италии впервые при Симоне Индзаги не смогла завоевать трофей. Зато в Лиге чемпионов итальянцы выглядят уверенно. Они начали с нулевой ничьей против «Манчестер Сити» на выезде, а затем одержали четыре победы подряд, обыграв «Црвену Звезду», «Янг Бойз», «Арсенал» и «РБ Лейпциг». В последнем матче, когда «Интер» уже обеспечил себе выход в плей-офф, команда уступила минимально «Байеру» (0:1).

Статистика личных встреч

Команды встречались в 30-х годах прошлого века в товарищеских матчах, но официальные встречи состоялись лишь в 2016 году в Лиге Европы, когда клубы обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекеры не верят, что чехи смогут хотя бы зацепиться за ничью в этом поединке. Ожидается уверенная победа «Интера», и поэтому рекомендуем ставить на победу гостей с форой -1 (коэффициент — 1,69).