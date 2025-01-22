ПСЖ – Манчестер Сити. Прогноз на матч Лиги чемпионов 22 января

Дата публикации: 22-01-2025

22 января на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

«ПСЖ» продолжает доминировать в французском футболе, несмотря на определенные проблемы в команде, включая разногласия между тренером и игроками, такими как Коло-Муани и Дембеле, а также неясности по поводу основного вратаря. В этом сезоне парижане уже завоевали Суперкубок Франции и увеличили отрыв в Лиге 1 от преследователей. Однако в Лиге чемпионов ситуация для «ПСЖ» становится все более тревожной. После победы над «Жироной» — которая состоялась благодаря ошибке вратаря соперников — последовали ничья с «ПСВ» и поражения от «Арсенала», «Атлетико» и «Баварии». Только благодаря победе над «Ред Булл Зальцбург» у парижан еще есть шансы на выход в плей-офф, но для этого им обязательно нужно побеждать «Манчестер Сити».

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» в 2023 году наконец-то завоевал Лигу чемпионов, а в АПЛ продолжает доминировать под руководством Гвардиолы, завоевав еще один титул. Но в конце 2024 года команда столкнулась с тяжелым периодом: из 13 матчей в разных турнирах «Сити» выиграл только один. Это отразилось и на результатах в Лиге чемпионов. Английская команда одержала победы только над аутсайдерами, такими как «Спарта» и «Слован». Начав групповой этап с ничьей против «Интера», «Сити» затем потерпели поражения от «Спортинга» и «Ювентуса». В матче с «Фейеноордом» дома, несмотря на преимущество 3:0, команда упустила победу, позволив соперникам отыграться. Сейчас у «Сити» нет гарантированного выхода в плей-офф, и им важно набирать очки в гостях, в том числе и во Франции.

Статистика личных встреч

Команды провели 7 очных матчей, и, хотя «ПСЖ» проиграл всего один раз, «Манчестер Сити» одержал 4 победы. Последний раз клубы встречались в 2021 году на групповом этапе, обменявшись победами на своих стадионах.

Прогноз

Букмекеры ожидают зрелищную игру с небольшим преимуществом для парижан. Оба клуба будут стремиться избежать поражения, поэтому наиболее вероятным исходом является ставка на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент — 1,82).