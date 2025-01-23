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Доннарумма принял решение по «ПСЖ»

Дата публикации: 23-01-2025

Джанлуиджи Доннарумма поделился информацией о своем будущем.

«В СМИ появляется много новостей. Но правда состоит в том, что мне комфортно здесь, меня все устраивает в команде. Приоритетом будет пролонгация сотрудничества с «ПСЖ», - цитирует итальянца ресурс «Sky Italia».

Состав парижского клуба голкипер пополнил в 2021 году. Его трудовые отношения с «красно-синими» действуют до июня 2026 года. В этом сезоне Луис Энрике, возглавляющий парижан, в отдельных матчах делал выбор в пользу Матвея Сафонова, оставляя Доннарумму в запасе. Итальянец в сезоне 2024/2025 защищал ворота в 20 встречах (6 матчей без пропущенных голов).

Рыночный ценник на 25-летнего кипера равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).

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