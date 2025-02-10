IEM Katowice 2025: оцениваем шансы фаворитов

Дата публикации: 10-02-2025 23:32

Хотите узнать, кто победит на первом крупном турнире 2025 года по CS2? Тогда читайте обзор 1xBet о предстоящем IEM Katowice 2025!

Киберспортивный календарь 2025 года

График турниров по Counter-Strike 2 в 2025 году обещает быть очень насыщенным. Вдобавок к уже привычным сериям IEM и Pro League от ESL в календаре появились новые турниры от BLAST (Bounty, Open, Rivals), PGL (Cluj-Napoca, Astana, Belgrade), Skyesports, YaLLa, StarLadder и другие.

В результате количество крупных турниров выросло с 18 до 30, из которых 11 – миллионники. По $1,250,000 разыграют на двух «мейджорах» – BLAST.tv Austin Major 2025 и CS2 Major Championship Winter 2025, а еще на 9 турнирах этого года игроки могут разделить призовой фонд в размере $1,000,000 и выше.

Формат IEM Katowice 2025

Турнир Intel Extreme Masters Katowice 2025 пройдет в Польше с 29 января по 9 февраля. На соревнования с призовым фондом в $1,000,000 пригласят 24 команды, занимающие высокие места в глобальном рейтинге Valve.

Топ-8 команд напрямую пройдут в Group Stage турнира IEM Katowice 2025, еще 16 начнут турнир со стадии Play-In, где определится вторая восьмерка участников Group Stage. Среди участников этой стадии – женский коллектив Imperial Female.

Основная стадия IEM Katowice 2025 пройдет в формате two double-elimination из двух групп по 8 команд в каждой. В плей-офф выйдут 3 лучшие команды из каждой группы. Лидеры групп начнут финальный этап с полуфиналов, а вторые и третьи места – с четвертьфиналов.

Фавориты IEM Katowice 2025

Киберспортивное межсезонье в начале года традиционно используется командами для поиска новых игроков, и поэтому первые турниры года очень непредсказуемы. Команды-середняки с сыгранными коллективами могут обойти признанных фаворитов, которые подписали новых игроков. На данный момент многие команды все еще не объявили финальные составы.

Разработчики игры Valve решили добавить еще больше непредсказуемости в этот процесс и заменили в маппуле самую нелюбимую киберспортсменами карту Vertigo на радикально обновленную Train. Назвать явных фаворитов турнира в таких условиях непросто, но мы все же попытаемся.

G2 Esport

G2 Esport уверенно занимает первое место рейтингов Valve и HLTV, выиграв в прошлом году сразу три крупных турнира: IEM Dallas 2024, BLAST Premier: Fall Final 2024 и World Final 2024. Однако команде так и не удалось выиграть ни одного мейджора, а в конце сезона ее покинул лидер Nikola "NiKo" Kovac, которому пока так и не нашли замену. Смогут ли «‎самураи» победить на IEM Katowice 2025? Правильный ответ на этот вопрос может принести солидные выигрыши на букмекерской платформе 1xBet.

Team Spirit

Шансы Team Spirit на победу в IEM Katowice 2025 выглядят лучше, чем у G2 Esport. Команда выиграла мейджор Perfect World Shanghai Major 2024, да и на сам турнир в Катовице приедет в статусе прошлогоднего победителя. И что самое важное – все звездные игроки Team Spirit, включая Danil "donk" Kryshkovets, остались на своих местах.

The MongolZ

В 2024 году The MongolZ при поддержке главного спонсора 1xBet выиграли несколько крупных турниров, заработали более $1,000,000 призовых и дошли до стадии плей-офф на мейджоре. В данный момент The MongolZ занимают рекордное для всех азиатских команд третье место в рейтинге Valve и нет ничего, что могло бы помешать им выиграть IEM Katowice 2025.

В число фаворитов турнира можно смело записывать любую команду из топ-10 мирового рейтинга, включая FaZe Clan, Team Vitality, NAVI и других. Как на самом деле завершится IEM Katowice 2025, пока не знает никто. Именно поэтому обратите особое внимание на этот турнир, делайте смелые ставки и срывайте куш на максимальных коэффициентах вместе с 1xBet!