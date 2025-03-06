"Копенгаген" - "Челси". Прогноз на матч Лиги конференций 6 марта

Дата публикации: 06-03-2025 12:30

Следом за стартом 1/8 финала Лиги чемпионов свои поединки в этом раунде начинают и участники других еврокубков. Одним из самых интригующих матчей Лиги конференций станет встреча в Копенгагене, где на стадионе "Паркен" сойдутся местный клуб и лондонский "Челси".

"Аристократы" входят в число фаворитов турнира, успешно преодолев групповой этап с впечатляющими результатами: шесть побед в шести матчах и разница мячей 26:5. Кроме того, команда продолжает борьбу за медали в чемпионате Англии.

Однако "Копенгаген" не стоит недооценивать. В основной стадии Лиги конференций датчане встречались с минским "Динамо", одержав победу со счетом 2:1. Также они выиграли у "Хартса" (2:0), сыграли вничью с "Бетисом" (1:1) и "Истанбул Башакшехир" (2:2), но уступили "Ягеллонии" (1:2) и "Рапиду" (0:3). В первом раунде плей-офф команда выдала настоящий триллер против "Хайденхайма" — 1:2 дома и 3:1 на выезде с победой в овертайме.

Особенное внимание в предстоящем матче будет приковано к защитнику "Копенгагена" Мунаше Гарананге, бывшему игроку брестского "Динамо". Ему предстоит непростая задача — остановить лучших бомбардиров основного этапа турнира: Марка Гиу (6 голов) и Кристофера Нкунку (5 голов).

Ставки на матч:

🔹 Победа "Челси" – коэффициент около 1.7

🔹 Индивидуальный тотал "Челси" больше 1,5 – коэффициент около 1.6