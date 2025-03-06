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«Барселона» ищет нового вратаря – в списке 3 кандидата

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

«Барселона» изучает рынок в поисках нового вратаря, пишет «Fichajes». Каталонцам нужен голкипер на долгосрочную перспективу. В клубе рассматривают вариант с подписанием Люки Шевалье из «Лилля», Барта Вербрюггена, представляющего «Брайтон», или Жоана Гарсии, принадлежащего «Эспаньолу».

Окончательное решение будет зависеть от ситуации с вратарями в команде и финансового положения «сине-гранатовых».

Минувшей осенью из-за травмы Тер Штегена «Барсе» пришлось в срочном порядке искать ему замену. В итоге состав каталонцев пополнил Войцех Щенсны. Поляк провел 13 встреч (7 «сухих» матчей). Соглашение 33-летнего голкипера с командой Флика действует до конца сезона.

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