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Будё-Глимт - Олимпиакос 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Будё-Глимт
Олимпиакос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Олимпиакос, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Олимпиакос
Пирей, Греция
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
2 Дания зщ Вилладс Нильсен
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
14 Норвегия пз Ульрик Салтнес
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
23 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
88 Греция вр Константинос Цолакис
4 Франция зщ Жулиан Бьянкон
16 Португалия зщ Давид Карму
23 Бразилия пз Родиней
3 Аргентина пз Франсиско Ортега
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
14 Испания пз Дани Гарсия
10 Португалия пз Желсон Мартинш
22 Португалия пз Шикинью
50 Гондурас пз Луис Пальма
84 Греция нп Харалампос Костулас
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Будё-Глимт5 : 2 ДВ
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1Будё-Глимт
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Будё-Глимт
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Будё-Глимт3 : 1
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Будё-Глимт2 : 1
02.03.2025 Греция — Суперлига 25-й тур 0 : 1Олимпиакос
23.02.2025 Греция — Суперлига 24-й тур Олимпиакос2 : 1
16.02.2025 Греция — Суперлига 23-й тур 0 : 4Олимпиакос
09.02.2025 Греция — Суперлига 22-й тур Олимпиакос1 : 1
02.02.2025 Греция — Суперлига 21-й тур 0 : 1Олимпиакос
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Будё-Глимт» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
06.0313.03
Фенербахче
Рейнджерс
06.0313.03
Стяуа
Лион
06.0313.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
06.0313.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
06.0313.03
Аякс
Айнтрахт Ф
06.0313.03
Виктория Пльзень
Лацио
06.0313.03
Рома
Атлетик Б
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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