Будё-Глимт - Олимпиакос 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Олимпиакос, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Олимпиакос
Пирей, Греция
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|9
|нп
|Каспер Хёг
|23
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|4
|зщ
|Жулиан Бьянкон
|16
|зщ
|Давид Карму
|23
|пз
|Родиней
|3
|пз
|Франсиско Ортега
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|14
|пз
|Дани Гарсия
|10
|пз
|Желсон Мартинш
|22
|пз
|Шикинью
|50
|пз
|Луис Пальма
|84
|нп
|Харалампос Костулас
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Греция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Греция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Греция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 4
|09.02.2025
|Греция — Суперлига
|22-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Греция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Будё-Глимт» — «Олимпиакос». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|06.03
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|06.03
|13.03
| Стяуа
Лион
|06.03
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|06.03
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|06.03
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|06.03
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05