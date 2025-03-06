Целе - Лугано 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Лугано, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Целе
Целе, Словения
Лугано
Лугано, Швейцария
|41
|вр
|Рикарду Силва
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|6
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|23
|зщ
|Жан Карничник
|19
|пз
|Марк Забуковник
|11
|пз
|Свит Сешлар
|88
|пз
|Тамар Светлин
|35
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|73
|пз
|Егор Пруцев
|47
|нп
|Армандас Кучис
|1
|вр
|Амир Саипи
|46
|зщ
|Маттия Дзанотти
|17
|зщ
|Ларс Лукас Май
|5
|зщ
|Альбиан Хайдари
|23
|зщ
|Мильтон Валенсуэла
|20
|пз
|Осман Думбия
|27
|пз
|Даниэл Душ Сантуш
|21
|пз
|Янис Симиньяни
|29
|пз
|Хадж Махмуд
|10
|нп
|Маттиа Боттани
|70
|нп
|Георгиос Куциас
Главные тренеры
|Альберт Риера
История личных встреч
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|02.03.2025
|Швейцария — Суперлига
|26-й тур
|0 : 3
|23.02.2025
|Швейцария — Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Швейцария — Суперлига
|24-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Швейцария — Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Швейцария — Суперлига
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|06.03
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|06.03
|13.03
| Мольде
Легия
|06.03
|13.03
| Копенгаген
Челси
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|06.03
|13.03
| Целе
Лугано
|06.03
|13.03
| Пафос
Юргорден
|06.03
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05