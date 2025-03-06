11:19 ()
Свернуть список

Целе - Лугано 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Целе
Лугано

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Лугано, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Лугано
Лугано, Швейцария
41 Португалия вр Рикарду Силва
2 Испания зщ Хуанхо Ньето
44 Польша зщ Лукаш Бейгер
6 Литва зщ Артемиюс Тутишкинас
23 Словения зщ Жан Карничник
19 Словения пз Марк Забуковник
11 Словения пз Свит Сешлар
88 Словения пз Тамар Светлин
35 Франция пз Логан Делорье-Шобе
73 Россия пз Егор Пруцев
47 Литва нп Армандас Кучис
1 Косово вр Амир Саипи
46 Италия зщ Маттия Дзанотти
17 Германия зщ Ларс Лукас Май
5 Швейцария зщ Альбиан Хайдари
23 Аргентина зщ Мильтон Валенсуэла
20 Кот-д'Ивуар пз Осман Думбия
27 Швейцария пз Даниэл Душ Сантуш
21 Франция пз Янис Симиньяни
29 Тунис пз Хадж Махмуд
10 Швейцария нп Маттиа Боттани
70 Греция нп Георгиос Куциас
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
История личных встреч
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 2Целе
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Целе2 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Целе3 : 2
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 0Целе
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Целе3 : 3
02.03.2025 Швейцария — Суперлига 26-й тур Лугано0 : 3
23.02.2025 Швейцария — Суперлига 25-й тур 1 : 0Лугано
15.02.2025 Швейцария — Суперлига 24-й тур Лугано2 : 0
08.02.2025 Швейцария — Суперлига 23-й тур Лугано1 : 1
05.02.2025 Швейцария — Суперлига 22-й тур 2 : 1Лугано
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close