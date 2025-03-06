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Мольде - Легия 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Мольде
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Легия, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Легия
Варшава, Польша
1 Норвегия вр Якоб Карлстрём
4 Дания зщ Вальдемар Лунн
19 Норвегия зщ Эйрик Хёуган
18 Норвегия пз Халлдор Стеневик
21 Норвегия пз Мартин Линнес
17 Норвегия пз Матс Мёллер Дели
16 Норвегия пз Эмиль Брейвик
15 Норвегия пз Маркус Коса
20 Норвегия нп Кристиан Эриксен
7 Норвегия нп Магнус Эйкрем
8 Норвегия нп Фредрик Гульбрандсен
77 Босния и Герцеговина вр Владан Ковачевич
11 Польша зщ Кацпер Ходына
55 Польша зщ Артур Енджейчик
3 Франция зщ Стив Капюади
19 Португалия зщ Рубен Винагре
13 Польша пз Павел Вшолек
67 Польша пз Бартош Капустка
6 Польша пз Макси Ойеделе
25 Япония пз Рёя Морисита
28 Испания нп Марк Гуаль
17 Беларусь нп Илья Шкурин
Главные тренеры
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
22.02.2024 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч Легия0 : 3Мольде
15.02.2024 Лига конференций 1/16 финала. 1-й матч Мольде3 : 2Легия
07.08.2013 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Легия0 : 0Мольде
31.07.2013 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Мольде1 : 1Легия
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 1 4 : 5Мольде
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Мольде0 : 1
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Мольде4 : 3
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 2Мольде
01.12.2024 Норвегия — Элитсерия 30-й тур 1 : 0Мольде
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Легия3 : 1
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 3 : 1Легия
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Легия2 : 0
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Легия
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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