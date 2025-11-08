Гол Цыганкова принес Жироне победу над Алавесом и вывел команду из зоны вылета

Дата публикации: 08-11-2025 18:13

В субботу, 8 ноября, на поле прошел увлекательный матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились команды «Жирона» и «Алавес». Под руководством тренера Мичела, хозяева сумели одержать важную победу над соперником со счетом 1:0.

Ключевой фигурой этого поединка стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, сделавший решающий вклад в успех своей команды. Уже на 16-й минуте встречи Виктор получил точную передачу от Брайана Хиля и мастерски поразил ворота соперника, открыв счет в игре.

Во второй половине матча «Алавес» активизировал свои попытки отыграться и восстановить равновесие на табло. Игроки гостевой команды даже смогли забить, но гол Антонио Бланко, который мог бы изменить ход встречи, был отменён после детального изучения видеоповтора VAR из-за фиксированного положения футболиста в офсайде.

В самом конце матча, на первой добавленной минуте (90+1), уругвайский форвард «Жироны» Стуани попытался увеличить преимущество своей команды, забив мяч в ворота соперника. Однако и этот гол не был засчитан судьёй, поскольку игрок находился в положении «вне игры» на момент передачи мяча.

Стоит отметить, что кроме Виктора Цыганкова, в стартовом составе «Жироны» с первых минут на поле появился и другой украинский футболист – форвард Владислав Ванат. Он провел на поле 71 минуту, после чего был заменён. Цыганков же оставался в игре до 85-й минуты, демонстрируя активную игру и создавая опасные моменты для соперника.

Благодаря этой победе «Жирона» смогла подняться в турнирной таблице Ла Лиги на 16-ю строчку, набрав в сумме 10 очков. В то время как «Алавес» остался на восьмой позиции, имея в своем активе 15 зачетных баллов.

Матч получился напряжённым и динамичным, а победа «Жироны» стала очень важной для дальнейших турнирных перспектив команды и для укрепления позиций в чемпионате. Украинские игроки внесли весомый вклад в успех своего клуба, демонстрируя высокий уровень мастерства и командного духа на поле.