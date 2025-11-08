ЦСКА обыграл «Динамо» Махачкала в матче 15-го тура РПЛ

Дата публикации: 08-11-2025 18:47

В Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» состоялся центральный матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 годов, в котором махачкалинское «Динамо» принимало гостей из Москвы — футбольный клуб ЦСКА. Главным судьёй встречи выступил арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, обладающий большим опытом проведения подобных матчей.

Обе команды с первых минут продемонстрировали настроенность на борьбу: хозяева старались не отставать от натиска армейцев, а гости, набравшие неплохой ход в прошлом туре, уверенно контролировали ход игры. Долгое время на поле шла упорная и равная борьба, футболисты много времени уделяли обороне, не желая рисковать. Однако решающим моментом стал эпизод на 75-й минуте встречи. Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов, воспользовавшись передачей от сербского полузащитника Матии Поповича, точно пробил по воротам соперника и забил единственный гол в этой встрече. Этот мяч стал для Глебова уже четвёртым в текущем сезоне, а для команды — золотым, принесшим такие важные три очка.

Благодаря этой победе ЦСКА увеличил количество набранных баллов до 33, что позволило армейцам возглавить турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Теперь москвичи опережают ближайшего конкурента — «Краснодар» — на одно очко, однако у соперника остаётся ещё игра в запасе, что делает борьбу за первую строчку ещё острее. Для «Динамо» из Махачкалы поражение стало очередным разочарованием: после 15 сыгранных туров у команды 14 очков, что пока позволяет занимать только 12-е место в чемпионате. Болельщиков ждут новые интригующие матчи, а турнирная таблица становится всё более напряжённой ко второй части сезона.