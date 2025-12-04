Лионель Месси поделился, за какую команду мечтал выступать в детстве

Дата публикации: 04-12-2025 21:41

Знаменитый 38-летний форвард клуба «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о своей главной детской мечте и о том, как складывалась его футбольная судьба.

«Я всегда рассказывал, что с самого детства мечтал выступать именно за первую команду «Ньюэллс Олд Бойз». Я был обычным ребенком, который ходил на стадион, играл на полях и представлял себя в составе этой команды. Моей целью было стать профессиональным футболистом Примеры. Однако судьба распорядилась иначе - жизнь круто изменилась, когда в 13 лет мне пришлось покинуть родную Аргентину и переехать в Испанию. Вскоре я дебютировал за «Барселону», и с тех пор события развивались стремительно. Я даже представить себе не мог, что добьюсь таких высот и переживу такие необыкновенные моменты в карьере. Всё происходящее оказалось намного масштабнее тех мечтаний, которые были у меня в детстве», - приводит слова Месси ESPN.

На данный момент Лионель Месси защищает цвета американского клуба «Интер Майами», в который он перешел летом 2023 года. До этого всемирно известный нападающий долгие годы выступал за испанскую «Барселону», установив множество рекордов и став настоящим символом клуба. Затем Месси защищал цвета французского «ПСЖ», добиваясь новых успехов в своей карьере. Кроме того, аргентинец является обладателем уникального достижения - он восемь раз завоевывал престижную награду «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту мира.

Лионель Месси — пример того, как мечты могут привести к великим свершениям, даже если путь оказывается неожиданным и полным испытаний. Его история вдохновляет миллионы любителей футбола по всему миру.