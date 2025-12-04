Месси о ЧМ-2026: надеюсь принять участие, а если нет - стану зрителем на стадионе

Дата публикации: 04-12-2025 21:47

Легендарный нападающий и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси недавно поделился своими мыслями о возможности участия в будущем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году. Футболист ответил на вопрос болельщиков и журналистов о своем участии в важнейшем мировом турнире.

«Надеюсь, что смогу там быть. Я уже говорил, что хотел бы там быть. В худшем случае посмотрю его вживую, но это будет нечто особенное. Чемпионат мира по футболу - это нечто уникальное для всех, для любой страны, особенно для нас, потому что мы переживаем его иначе», - сказал Месси в интервью ESPN.

Месси подчеркнул, что для него, как и для всей Аргентины, чемпионат мира - это событие чрезвычайно эмоциональное и значимое. По словам нападающего, игра на таком высоком уровне и возможность снова защищать честь своей страны мотивируют его прикладывать все усилия, чтобы выступить на турнире 2026 года, даже несмотря на возраст и высокую конкуренцию среди молодых игроков.

Напомним, что мировой футбольный форум 2026 года пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Такое решение ФИФА делает предстоящий турнир особенным, ведь впервые в истории мундиаль примет сразу несколько государств Северной Америки. Сборная Аргентины будет выступать на чемпионате в статусе действующего чемпиона мира, выиграв золото в Катаре в 2022 году. Этот статус придаёт дополнительную ответственность всей команде и лично Месси, ведь аргентинцы постараются вновь подтвердить своё превосходство на мировой арене.