«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в защитнике сборной Эквадора

Дата публикации: 04-12-2025 21:44

В последние недели представители английских топ-клубов все чаще проявляют интерес к защитнику сборной Эквадора и бельгийского «Брюгге» Хоэлю Ордоньесу. Как сообщает издание TEAMtalk, с агентами молодого эквадорского футболиста уже связывались «Ливерпуль» и «Челси», чтобы узнать, насколько реально осуществить трансфер игрока в зимнее трансферное окно. Как отмечают источники, сам 21-летний спортсмен готов рассмотреть предложения от ведущих клубов Премьер-лиги, а руководство «Брюгге» не исключает возможность расставания с одним из своих лидеров уже этой зимой.

Кроме того, вокруг Ордоньеса наблюдается растущий интерес со стороны других английских грандов. Так, по последней информации, за ситуацией внимательно следят также «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Представители указанных клубов недавно включили эквадорца в свои трансферные листы и изучают его навыки, успехи и возможности адаптации в АПЛ.

В текущем сезоне Хоэль Ордоньес демонстрирует уверенную игру, приняв участие в 18 матчах во всех соревнованиях за «Брюгге», где также отметился забитым голом. Его действующий контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2029 года, что обеспечивает «Брюгге» сильные переговорные позиции по поводу суммы возможного трансфера. Согласно данным авторитетного ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста к настоящему времени оценивается в 28 миллионов евро.

Если переход состоится, Ордоньес может усилить оборону одного из английских клубов, добавив свежести, скорости и стойкости. Игрок славится своей надежностью в защите, умением быстро начинать атаки и грамотным чтением игры. Неудивительно, что сразу несколько сильнейших клубов Европы присматриваются к нему как к потенциальному усилению состава. Зимой на трансферном рынке может развернуться серьезная борьба за таланта.