«Галатасарай» обвинил Дурана в публичном непристойном поведении и подал заявление в прокуратуру

Дата публикации: 04-12-2025 21:45

Футбольный клуб «Галатасарай» официально обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против нападающего «Фенербахче» Джона Дурана. Colombийский игрок стал центральной фигурой в скандальном эпизоде, произошедшем в одном из самых напряжённых матчей текущего чемпионата Турции. Встреча завершилась сенсационным образом: Дуран сравнял счёт на 90+6-й минуте дерби, что вызвало бурю эмоций как на поле, так и на трибунах.

Сразу после забитого мяча форвард дал волю своим чувствам и совершил недопустимую выходку - в момент празднования гола футболист схватил себя за член и начал его демонстративно дёргать, что попало в объективы телекамер. Данная сцена вызвала резкую негативную реакцию у соперников и болельщиков, а руководство «Галатасарая» поспешило осудить поведение игрока. Клуб потребовал от прокуратуры наказать Дурана за эксгибиционизм и сексуальные домогательства, считая такие действия неприемлемыми на футбольном поле и противоречащими спортивной этике. Об инциденте сообщает издание Hurriyet.

Стоит отметить, что Джон Дуран выступает за «Фенербахче» на правах аренды, его контракт действует до конца сезона-2025/2026, а права на футболиста принадлежат саудовскому клубу «Аль-Наср». Ситуация с колумбийцем рискует перерасти не только в судебное, но и дисциплинарное разбирательство в рамках турецкой футбольной федерации.

Что касается турнирной ситуации, после 14 туров чемпионата страны «Галатасарай» и «Фенербахче» идут бок о бок и находятся на верхних строчках таблицы - у первой команды 33 очка, у второй - 32, что подогревает дополнительный интерес к их противостоянию. Сложившийся инцидент может придать еще больше напряженности грядущим матчам между этими принципиальными соперниками.